فريق خيري التميمي في زيارة تفقدية لدور النشر المشاركة في معرض بنغازي الدولي للكتاب 

بنغازي 24 أكتوبر 2022 (وال) _ قام مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وعضو اللجنة العسكرية الليبية “5 + 5” الفريق “خيري التميمي”، بزيارة تفقدية لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، مساء أمس الأحد صحبة لواء خالد المحجوب رئيس اللجنة العليا للمعرض.

وأثنى الناشرون العرب اللذين التقاهم خلال زيارته على كافة التسهيلات التي قُدمت لهم، لمشاركتهم في هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي يُقام برعاية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ويهدف إلى محاربة الغزو الثقافي الذي تمارسه الجماعات الإرهابية على فئة الشباب بشكل مكثف، فضلا عن توعية وتثقيف المجتمع الليبي تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن).

وقدم الناشرون المشاركون العرب درعاً إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، تثمينا وتقديرا لجهوده في الحرب على الإرهاب في ليبيا.

كما عبروا عن امتنانهم إزاء مجهودات القائمين على المعرض من حسن المعاملة وحفاوة الاستقبال والتنظيم، الذي يعد مختلفا عن محافل أخرى شبيه كانوا قد شاركوا بها، معربين عن رغبتهم الشديدة أن يكون للمعرض دورات متتالية بمشاركة عربية ودولية أكبر. (وال _ بنغازي) ه ش

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