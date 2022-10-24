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شركة الكهرباء: استشئناف العمل بمشروع خط الكهرباء الرويس-أبو عرقوب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن استئناف العمل بمشروع خط الكهرباء، «ضغط عالٍ» الّذي يربط بين الرويس في الجبل الغربي ومنطقة أبوعرقوب جنوب طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان عى صفحتها بفيسبوك إنّ جهد المشروع هو «400 ك.ف»، مشيرةً إلى أنّه سيسهم  في تحسين أداء الشبكة الكهربائية في جميع ربوع البلاد.

وأكدت الشركة أنّ أعمال رفع الكفاءة للشبكة الكهربائية مستمرة في مختلف المناطق، وأنّه جرى إصلاح محطة توزيع الجمارك بالعاصمة، إضافة إلى محطة تحويل باب تاجوراء.

فيما نفذت الفرقة الفنية للشركة أعمال عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، والتي تصل قدرتها إلى 210 ميغاوات.

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أبو عرقوب الرويس شركة الكهرباء ليبيا

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الوطن الليبية

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