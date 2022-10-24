باتيلي يلتقى أعضاء لجنة “5+5” عن المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، أمس الأحد، لقاء بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية.

ويهدف اللقاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لتحقيق الاستقرار في كامل البلاد.

وفي تغريدة له قال باتيلي: “التقيت بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام”.

وكان المبعوث الأممي قد التقى السبت بمدينة بنغازي بأعضاء لجنة “5+ 5” عن المنطقة الشرقية وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.