الفارسي لـ«بوابة إفريقيا»: كان من الأحرى على صالح والمشري التفاهم حول ملف القاعدة الدستورية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 October, 2022

رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية يوسف الفارسي، أنه “كان من الأحرى على كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، التشاور خلال لقائهما في المغرب حول ملف القاعدة الدستورية بدلا من التفاهم حول ملف تقسيم المناصب السيادية”.

وأكد الفارسي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن مسألة تقاسم المناصب السيادية مسألة مهمة لكن كان من المهم أيضا التشاور والاتفاق حول ملف القاعدة الدستورية والانتخابات، قائلا، “إن اختيار صالح والمشري لهذا التوقيت بالخصوص جاء بهدف استثمار الوقت، وخاصة في ظل إدراك الطرفان أن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي يعمل على خارطة طريق جديدة ومنذ تولي مهامه يعمل جاهد مع مختلف الأطراف للخروج بحل للأزمة الليبية”.

وحول تشكيل حكومة ليبية جديدة، رأى الفارسي، أن تشكيل حكومة جديدة في هذا الوقت سيدخل البلاد في نفق مظلم وصراع جديد.