الكهرباء تعلن شروعها في استئناف مشروع خط “الرويس – أبوعرقوب”

العنوان-طرابلس

شرعت الشركة العامة للكهرباء في استئناف مشروع خط الكهرباء، ضغط عالٍ، الرابط بين الرويس في الجبل الغربي، بمنطقة أبوعرقوب جنوب طرابلس، وذلك بجهد “400 ك.ف”.

وبحسب بيان الشركة، الأحد، سيسهم المشروع في تحسين أداء الشبكة الكهربائية في جميع ربوع البلاد..

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة للشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، حيث جرى إصلاح محطة توزيع الجمارك بالعاصمة، إضافة إلى محطة تحويل باب تاجوراء.

ونفذت الفرقة الفنية للشركة أعمال عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، والتي تصل قدرتها إلى 210 ميغاوات.