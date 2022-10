البكوش: يجب ألا ينخدع الليبيون بمؤامرة “الدجالان” عقيلة والمشري لتشكيل حكومة جديدة

ليبيا – اعترض المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على اتفاق رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في العاصمة المغربية الرباط.

البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال موجهًا الاتهام لعقيلة صالح وخالد المشري:”يجب ألا ينخدع الليبيون بمؤامرة عقيلة والمشري، فالدجالان يهدفان إلى تقاسم المناصب السيادية وحكومة جديدة، والبقاء لمدة 3-5 سنوات أخرى للاستمتاع بثمار مؤامرتهم، وترك ما يقرب من 3 ملايين ناخب في العراء يحلمون وينتظرون عبثًا الانتخابات”.

وأضاف البكوش :” لماذا لا تصارحون مواطنيكم بأن أولوياتكم هي تقاسم المناصب السيادية ومن ثم تقاسم الوزارات في حكومة انتقالية أخرى،وبعدين ياليبيين احلموا سوف نرتب لكم انتخابات؟ أم أنه علينا الذهاب إلى موقع الخارجية المغربية لنعرف؟”.

