الصهك: لقاء صالح والمشري في المغرب ناقش ملفات أساسية

الوطن|رصد

وصف الأكاديمي والباحث الليبي عماد الهصك لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب بـ”غير الاعتيادي”، مشيرًا إلى أنّ الملفات الّتي نوقشت في اللقاء “أساسية”.

وقال الصهك، غي تصريحات صحفية، إنّ أهم الملفات التي نوقشت بين عقيلة والمشري تتمثل في “تغيير من يتولى المناصب السيادية، وعلى رأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي”، معتقدًا أنّ “اللقاء جاء بدعم دولي، وبدعم باتيلي، ونتيجة لتحركاته الأخيرة، ولقائه بالأطراف السياسية”.

ونوّه الصهك إلى أنه “يمكن قراءة هذا اللقاء في سياق السعي لسحب بساط المبادرة السياسية، والتفرد بالقرار من تحت أقدام الدبيبة، فهذا الأخير لن ينجح في إجراء أي خطوة باتجاه إقامة الانتخابات، وهو جغرافيا وسياسيا لا يسيطر إلا على طرابلس وضواحيها”، وفق تعبيره.

وأردف: “لذا لن يطرأ أي شيء في هذا الوضع القائم الذي تعيشه الدولة الليبية، ما لم يقم المجلسان؛ الدولة والنواب، بخطوة تتجاوز هذا الجمود، وتعيد المشهد السياسي إلى حالة أكثر حركية وتفاعلا”.