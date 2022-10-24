تيار «أبوسهمين»: نسعى لمكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله

زعم ما يسمى بتيار «يا بلادي»، الذي يقوده نوري أبو سهمين، أنه يسعى لمكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، بحسب وصفه.

وقال بيان صادر عن التيار: “يتقدم تيار يا بلادي إلى الشعب الليبي كافة بأحر التهاني بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لتحرير ليبيا من حقبة الدكتاتورية وحكم الفرد داعين الله عز وجل أن يخلص ليبيا من الدكتاتورية الانقلابية الثانية وحكم الفرد عاجلا غير آجل، كما ندعو الله بهذه المناسبة أن تتحقق أحلام كل الشعب الليبي في تطلعاته وطموحاته في حياة كريمة مزدهرة آمنة مستقرة”، على حد قوله.

وأضاف البيان “يسعدنا بهذه المناسبة أن نحث كافة مكونات الشعب الليبي لإعادة بناء جسور الثقة فيما بينهم وأن ينبذوا كافة أشكال الخلافات من أجل ممارسة حقهم في التعبير بحرية عن مطالبهم المشروعة في الوصول إلى إجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة يختار فيها الشعب من يمثله وصولا إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويرسم بوضوح علاقة الحاكم بالمحكوم”، وفقا لتعبيره.

وتابع “إننا في تيار يا بلادي نبذل كل ما في وسعنا لترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة والوصول إلى حكم رشيد يكون فيه الحاكم خادم للشعب ويقدم فيه الشعب واجباته بكل إخلاص تجاه الوطن وينعم فيه بكامل حقوقه ويتمتع بثروات وخيرات بلاده، كما أننا نسعى لإرساء مبدأ الشفافية في الحكم والفصل بين السلطات ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله متمنيين لليبيا وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل ما ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار”، بحسب ادعائه.

واستطرد “نغتنم هذه المناسبة السعيدة ونكرر تأكيدنا لأبناء الشعب الليبي المناضل أن يستمر في نضاله السلمي المنظم حتى يتخلص من كل الأجسام السياسية الجاثمة على كراسي الحكم وعلى رأسها مجلسي الدولة والنواب حتى تتحقق آمالنا وأحلامنا بولادة دولة عدل ومؤسسات وتداول سلمي على السلطة”، على حد زعمه.