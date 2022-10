الغويل: أفضل ما يمكن أن تصل له الأمور في ليبيا في السنوات القادمة هو تقليل حدة العنف

ليبيا – رأى الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن أفضل ما يمكن أن تصل له الأمور في ليبيا في السنوات القادمة هو تقليل حدة العنف.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أما الفساد والظلم والميليشيات والانقسامات وانعدام العدالة والفشل الإداري وانهيار الدولة وعدم المساواة في الفرص، فلن تنتهي لأنها متاصلة في أغلبية الشعب نفسه”.

الغويل ختم منشوره بالقول: “والذي يقول بأن الأمور ستتصلح أناس يكذبون على أنفسهم ولا يفهمون شيئًا”.

