“الدبيبة” يعفي وكلاء وزارات… ويحظر الظهور الإعلامي على وزرائه

الوطن|رصد

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، قرارات بإعفاء عدد من وكلاء الوزرات في حكومته من مهامهم.

وأعفى القرار- الذي نشرته وسائل إعلام- كلًّا من وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية، ووكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية فرج سالم، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط المهدي محمد، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان.

وحظَرَ الدبيبة على وزرائه في قرار رسمي، الظهور في وسائل الإعلام والإدلاء بأي تصريحات، أو إجراء لقاءات صحفية أو مؤتمرات، دون الحصول على إذن رسمي منه.