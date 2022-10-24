الأرصاد: طقس مستقر على معظم المناطق ودرجة الحرارة العظمى ٣٠

توقع المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة أن يسود طقس مستقر على معظم المناطق نتيجة تأثير مرتفع جوي متمركز على غرب ليبيا.

وأوضح المركز خلال تقريره عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاثنين 24/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين، أن درجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (24–30)مْ ولا تتجاوز (22)مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر.

واضاف المركز أن درجات الحرارة ستنخفض اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز إلى احتمالية ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الاخضر.