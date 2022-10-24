انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس

انطلقت الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز، الإثنين، بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالعاصمة طرابلس، والتي ستمتد حتى 24 نوفمبر المقبل.

وأكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، أهمية التدريب والتكوين المهني في مجال صناعة الخبز؛ لما له من أهمية تتعلق بالأمن الغذائي، حسب كلمته في افتتاح الدورة، التي نقلتها صفحة وزارة العمل على موقع «فيسبوك».

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وأشار إلى حاجة العمل المحلي للحرفيين والمهنيين في هذا المجال، لافتا إلى توجيه إدارة التدريب والتكوين المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة بإقامة دورات تدريبية تخصصية في صناعة الخبز.

كما أعلن الرضا، الاتفاق مع نقابة الخبازين لتشغيل الشباب في المجال، بعد منحهم الشهادات والرخص.