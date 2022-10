الفريق الفلاح: نتمنى من باتيلي نقل الحقيقة دون تدخل الأجندات الخارجية التي عطلت مسارات التسوية

ليبيا – كشف عضو اللجنة العسكرية (5+5) الفريق الهادي الفلاح عن تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة الممثلين للقيادة العامة، مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باثيلي في بنغازي.

الفريق الفلاح قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”: إن المبعوث الأممي أكد دعمه للحل الليبي الليبي، ودعمه للحوار الوطني الليبي.

وأوضح أن باتيلي ثمّن مجهودات القيادة العامة وعلى رأسها القائد العام المشير خليفة حفتر، وكذلك جميع القيادات العسكرية، لما لمسه من ضبط للأمن وما شاهده من استقرار في المنطقة الشرقية، متمنيًا أن يعم الأمن في جميع ربوع ليبيا مثلما رأه في المنطقة الشرقية.

ونوه أن باثيلي تمنى أن تستأنف اللجنة العسكرية عملها مبديًا استعداده الكامل لدعمها.

كما أوضح أن اللجنة العسكرية ليس لديها خطط جديدة، ونفذت وقف إطلاق النار ولكن هناك عدة خطوات لم تنفذ يجب أن تستكمل، ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بسبب تعثر الإرادة السياسية.

وأكد أن باتيلي أكد لهم أنه سيكون على تواصل معهم باستمرار، مطالبًا إياهم باجتماع خلال الفترة القادمة في مدينة سرت، لتبادل الآراء.

ولفت في ختام حديثة أن باتيلي يسعى لاستكمال كافة المسارات المتعثرة، السياسية والعسكرية والاقتصادية، متمنيًا أن ينقل المبعوث الأممي الجديد الحقيقة دون تدخل الأجندات الخارجية التي عطلت مسارات التسوية لإنهاء الأزمة الليبية.

