إيطاليا: ليبيا جزء من خطة للتصدي للمهاجرين

الوطن| رصد

دعا وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو بيانتيدوزي، للتصدي لتدفقات المهاجرين وعدم السماح برسو قوارب المهاجرين المستمرة.

وقال بيانتيدوزي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن خطة وزير الداخلية الإيطالي الجديد بشأن الهجرة تشمل: تكثيف العلاقات مع بلدان المنشأ وكذلك بلدان عبور المهاجرين، وليبيا وتونس قبل كل شيء، والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين لمعالجة قضية لا توجد دولة يمكن أن تديرها بمفردها، مع مواصلة العمل الذي بدأته وزيرة الداخلية السابقة لوتشانا لامورغيزي.

وشدد الوزير على أن إيطاليا ستواصل المعركة من أجل اتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة، وفي غضون ذلك ستطلب من شركائها الأوروبيين تولي المسؤولية.