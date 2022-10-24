امغيب: الأوطان عندما يختل توازنها لن ينقذها إلا جيوشها

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن الأوطان عندما يختل توازنها وتصبح عرضة للعبث والفساد والنهب والتخريب والانهيار، لن تنقذها وتعيد لها توازنها إلا جيوشها.

وقال امغيب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كل شخص يمثل نفسه وما يقوله يمثله وحده فقط ويعبر عن وجهة نظره ولا يمثل غيره فلكل منا قناعاته الشخصية التي من حقه أن يدافع عنها”.

وأضاف “عن نفسي فإن قناعتي الشخصية التي لم ولن أتخلى عنها هي أنه لا أحد من الدول الشقيقة أو الصديقة المتداخلة في شأننا الداخلي إلا من رحم ربي يريد لهذا الوطن أن يتعافى بسرعة أو يستقر وينمو ولو جزئياً”.

وتابع “منهم من تروق له حالة إلا دولة التي نعيشها ومنهم من يخشى أن يؤثر عليه استقرارنا ومنهم من يريد أن يبقى في بلادنا إلى الأبد، بالتالي لن تكون هنالك انتخابات ولو بعد ألف عام لأنهم لن يسمحوا بها”.

واستطرد “لذلك قلت ومازلت أقول إن الأوطان عندما يختل توازنها وتصبح عرضة للعبث والفساد والنهب والتخريب والانهيار، لن تنقذها وتعيد لها توازنها إلا جيوشها، هذه قناعتي الشخصية منذ البداية وليست وليدة اليوم ولا البارحة”.