خلال لقائه أعضاء المنطقة الغربية.. باتيلي يحث لجنة “5+5” على تكثيف العمل

العنوان-طرابلس

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، أمس الأحد، لقاء بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية؛ وذلك بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لتحقيق الاستقرار في كامل البلاد.

وقال باتيلي في تغريدة له: “التقيت بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام”.

والسبت الماضي، التقى المبعوث الأممي بمدينة بنغازي بأعضاء لجنة “5+ 5” عن المنطقة الشرقية وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.