الهادي: الوصول للانتخابات لا يأتي بالتفكير في تغيير السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية

ليبيا – اعتقد عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي أن الوصول للانتخابات لا يأتي بالتفكير في تغيير السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية، كما اتفق رئيسا المجلسين في المغرب، لكن يتحقق بوجود دستور أو قاعدة دستورية تقوم عليها العملية الانتخابية ومعالجة الأمور القانونية.

الهادي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن كلًا من عقيلة والمشري يحاول مساومة الآخر بخصوص ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، فعقيلة يريد الوصول لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي بأي ثمن، والمشري يريد مقايضة ذلك بأن يصبح رئيسًا للحكومة الجديدة التي تحدث عنها.

واعتبر أن هذه اللقاءات خطوة استباقية للمساعي التي يريد المبعوث الأممي الجديد القيام بها، كما أنها محاولة لإقناع بعض الأطراف الإقليمية والدولية للقبول بمثل هذه المبادرات. واختتم بالقول: “لكن أعتقد أنها متأخرة جدًا، لذا أرى أن هذه التصرفات ستكون بمثابة عقبة وعرقلة للوصول إلى الانتخابات في وقت قريب”.

