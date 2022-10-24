دغيم: لقاء عقيلة والمشري في المغرب مناورة بأفكار فاشلة لخلط الأوراق

قال عضو مجلس النواب المُقال، زياد دغيم، إن ما حدث بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب سيخلط أوراق المبعوث الأممي عبدالله باثيلي وكذلك الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح دغيم خلال تصريحات صحفية، أن أساس لقاء عقيلة والمشري في المغرب هو مناورة سياسية بأفكار وآليات قديمة وفاشلة تُعاد اليوم لخلط الأوراق.

وأشار الدغيم إلى أن تكتل الـ120 نائبا الذي تشكل أخيرا سيكون بمثابة “معضلة” تفسد مناورات المشري وعقيلة، لافتاً إلى أن الطرفان يعرفان جيدًا استحالة موافقة 120 نائبا على تعيينات جديدة.

واضاف الدغيم أن ما حدث في المغرب سيشوش على نتائج القمة العربية المرتقبة بالجزائر بشأن ليبيا، التي من المتوقع دعمها لأفكار جديدة للوصول إلى الانتخابات.

وأكد الدغيم أن المتولّين لهذه المؤسسات حاليا لن يسلموا مناصبهم دون تحقق هذا النصاب ولو كحجّة، لافتاً إلى أن تغيير الحكومة وبعض المناصب السيادية يحتاج لسحب ثقة بنصاب 120 نائبًا، مؤكداً أن هذا الأمر ليس اختصاص المجلسين؛ بل الرئاسي أو ملتقي الحوار السياسي.