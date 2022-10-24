الرفادي: دعونا نقول بصوت واحد نريد انتخابات برلمانية أولاً  

قال عبد الله الرفادي، رئيس ما يعرف حزب الجبهة الوطنية، المقرب من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن “الشعب الليبي سأم من الحلول التي تأتي من الغرف المغلقة مهما كانت شفافية الآليات التي تتم بها إختيار المشاركين في هذه الغرف، خاصة بعد فشل تجارب الصخيرات وبرلين وجنيف، وغرف اللقاءات الثنائية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ، كلها لم تعمر طويلا ولم تستطع مواجهة تيار المصالح الشخصية الجارف” وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “دعونا هذه المرة نجرب الحلول التي تأتينا من الفضاء الأوسع، من الشعب الليبي بكافة مناطقه ومكوناته وتوجهاته فضاء الصندوق ، دعوا الشعب الليبي يختار ممثليه وحكامه بنفسه عن طريق الانتخابات، دعونا نقول بصوت واحد لا للغرف المغلقة، نعم لصندوق الاقتراع، انتخابات نيابية اولا وعاجلا على حد تعبيره.