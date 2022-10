ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أمس الأحد بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية.

باتيلي حث الأعضاء وفقًا لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تكثيف عملهم مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام.

