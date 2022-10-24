وفد مغربي يصل طرابلس لمتابعة شؤون المغاربة في ليبيا

وصل وفد مغربي إلى طرابلس الاثنين، برئاسة رئيس مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالخارجية المغربية، حسن عملون، لتقديم الخدمات القنصلية للجالية المغربية في ليبيا.

وقال عملون إن هذه الزيارة التي تستمر لمدة أسبوع سيعملون من خلالها على إحداث قنصلية متنقلة، بغية استكمال إجراءات إعادة العمل القنصلي للسفارة المغربية، وتقديم خدماتها للجالية المغربية كإجراءات تجديد جوازات السفر وغيرها.

وأضاف رئيس مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالخارجية المغربية أن هناك مبادرة أخرى في هذا الإطار، وهي ترتيب إعادة افتتاح القنصلية المغربية في ليبيا وبصفة مستمرة، وفق قوله.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في يناير الماضي وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية المغرب في طرابلس، وذلك بعد إغلاق دام ثماني سنوات.