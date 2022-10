الجديد: مايحصل في المصارف كارثة حقيقية.. والكبير يرفض فتح المقاصة لأسباب واهية

ليبيا – وصف المحلل الاقتصادي مختار الجديد مايحصل في المصارف بأنها “كارثة حقيقية”.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن صكوك المقاصة لا تتجاوز الخمسة آلاف دينار، بمعنى لو أرادت شركة من شركة مئة ألف دينار ستمنحها عشرين صكًا”.

وأضاف الجديد: “الدنيا توقفت، والمعاملات بين الشركات فيها صعوبة شديدة بسبب نقص السيولة أولًا وتوقف المقاصة ثانيًا”، مرجعًا السبب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي لصديق الكبير الذي قال عنه علي الحبري إنه يرفض فتح المقاصة لأسباب واهية.

وطالب الجديد الكبير بفتح المقاصة أو الخروج والرد على الحبري وتبرير سبب عدم فتحه للمقاصة ومعالجة أرصدة المصارف، وهو من كان يشترط أن تتم مراجعة حسابات المصرف المركزي.

الجديد ختم منشوره بالقول: “ها هي شركة دايلوت قد أنهت المراجعة، فما مبرر قفل المقاصة بعد الآن؟”.

