بوقعيقيص عن دستور 51: احفظوا للأوراق تاريخها وهيبتها

الوطن|رصد

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن الأحزاب الداعية لاعتماد دستور 51 ستكون أول ضحاياه.

وأضافت بوقعيقيص، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن دستور 51 مع كل التبجيل لزمانه وتاريخه ولكن مانحن فاعلون به وفيه، ولا يجوز أن يتحصل الليبي على جنسية أخرى إلى جوار جنسيته الليبية.

وتابعت: “هل سيقبل شركاؤنا في الوطن النص الوارد به الذي يجيز حرية المعتقد الديني ولقد شهدنا حكم إعدام دعوى الردة ولا أظنه يجيز الأحزاب فما ورد فيه نص خاص بالمنظمات فقط وستكون الأحزاب الداعية له أول ضحاياه”.

وأكدت بوقعيقيص، أنه “في ظل هذه الإستقطاعات كلها لن يكون دستور 51 ولكن مسخ مشوه لدستور 51، احفظوا للأوراق تاريخها وهيبتها وقيمتها المعنوية فلقد كانت رمز عظيم في زمانها وليس زماننا”.