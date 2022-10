جمعية حماية الحياة البرية تحذر من كارثة بيئية بسبب تسرب الزيت الثقيل إلى شاطئ البحر غرب طرابلس

ليبيا – حذرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية من كارثة بيئية في محطة كهرباء غرب طرابلس جنزور بسبب تسرب كمية ضخمة من الزيت الثقيل من أحد الخزانات القديمة المتهالكة الموجودة بالمحطة إلى شاطئ البحر.

الجمعية وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أفادت بأن هذا الزيت تسرب إلى شاطئ البحر من حوالي أسبوعين، ولم تُتخد أي إجراءات عملية فعلية لمواجهة الكارثة من الجهات ذات الاختصاص.

