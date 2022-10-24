مدير مطار زوارة الدولي: تجهيزات المطار لم تُستكمل بعد

نفى فتحي الهاميسي، مدير مطار زوارة الدولي، ماتردد عن اتمام التجهيزات في المطار، مؤكداً أنها لم تُستكمل بعد، وهناك العديد من العوائق والنواقص الفنية به.

وقال الهاميسي في تصريحات صحفية، إن استكمال النواقص الفنية قد يستغرق 3 أسابيع، وموعد افتتاح المطار لم يُحدد بعد.

وأوضح الهاميسي أن الشركة الناقلة ستستلم مهامها لتحديد مسار الرحلات الجوية، بعد الانتهاء من تجهيز المطار، لافتاً إلى أن التجهيزات في المطار مستمرة على قدم وساق بدعم من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.