السني: الأزمة الليبية معقدة ولن تحل بالانتخابات فقط

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني أن الأزمة في ليبيا معقدة ومركبة ولن تحل فقط بإجراء الانتخابات لكن الانتخابات خطوة مهمة للحل وإنهاء أزمة الشرعية

وطالب السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والحكومة وتقديم الدعم للعملية الانتخابية بالتوازي مع المسارات الأخرى لحل الأزمة.

دعا السني إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مؤكدا أنها يمكن أن تكون نواة لجيش ليبيا الموحد.

وأشاد السني ببوادر التوافق داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا خصوصا بعد تعيين مبعوث أممي إلى البلاد.

وأعرب السني عن أمله في عدم تكرار المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي الأخطاء السابقة والمضي تجاه إجراء الانتخابات

وبشأن حادثة مقتل مهاجرين في صبراته أكد الثني أن السلطات تمكنت من القبض على المتورطين في العملية.

وشدد السني على أن المصالحة الوطنية هي اللبنة الأساسية لدعم كل مسارات حل الأزمة الليبية