مندوبة الإمارات: عقد الانتخابات يحتاج إلى فتح حوار بين الأطراف الليبية

أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية «تبقى مطلبا مشروعا للشعب الليبي» لكن تحقيقها يتطلب «فتح حوار بين جميع الأطراف الليبية»، معلنة عن ترحيب بلادها باجتماع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل أيام قليلة في المغرب.

وشددت الدبلوماسية الإماراتية في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال جلشة حول ليبيا عقدت اليوم الإثنين في نيويورك، على أنه لتحقيق هذه الغاية فإنه يتعين السير في مسار المصالحة الوطنية، مشيدة بتقدم جهود المجلس الرئاسي في هذا الصدد.

الإمارات تؤكد على ضرورة توحيد المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا

وجددت الدبلوماسية الإماراتية التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والسياسية وبدء سحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وذلك «على نحو متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن».

ودعت كذلك إلى إيلاء المسارين الإنساني والاقتصادي «الأهمية الواجبة مما يقتضي من أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة إلى توفير الحاجات والخدمات الأساسية للشعب الليبي واستغلال الموارد الطبيعية في محلها وإنفاق العائدات بشكل عادل وشفاف واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية».

كما شددت الدبلوماسية الإماراتية على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي «بشكل فاعل»، مشيدة بجهود الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

إدانة إماراتية لحادثة قتل المهاجرين في صبراتة

وبشأن الوضع الإنساني، أعربت عن إدانتها لحادثة التقل الشنيعة بصبراتة التي راح ضحيتها 15 شخصا من المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة على الحاجة الملحة للعمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأن يشمل ذلك من كل دول المصدر والعبور.

وأكد الدبلوماسية الإماراتية في ختام كلمتها على دعم بلادها لجهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، متطلعة إلى تمديد ولاية البعثة إلى عام كامل الأسبوع المقبل.