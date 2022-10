الدغاري يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس المحاصصة

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب خليفة الدغاري حكومتي فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة بالمغادرة، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة على أسـاس الكفاءة والخبرة وليس على أساس المحاصصة.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “لن تنجح أي جهود لتوحيد ليبيا إذا لم يتوحد الجيش والمؤسسات السيادية حتـى وإن اخترنا حكومة جديدة”.

ولفت الدغاري النظر إلى أن هناك كثير من اللغط بشـأن دستورية الحكومة المكلفة من البرلمـان وقانونيـة إجراءاتهـا، معتبرًا أنها ولدت ميتة.

