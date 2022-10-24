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المبعوث الأممي: أكدت أن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، خلال الجلسة  المفتوحة لمجلس الامن،إن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي، ويحتاج المسار الأمني أن يعزز بسبب تأثره من خلال الجمود السياسي.

وأضاف باتيلي، أنه من الضروري تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، داعيا السلطات السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات ملموسة بمواجهة الانتهاكات ضد المهاجرين.

وتعهد باتلي لعقد اجتماع بين مجلس النواب والدولة لتحقيق توافقاتهم في المغرب، بالاضافة لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.

من جهته، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن بلاده تدعم  السحب التدريجي لجميع الوحدات العسكرية، معبرا عن أمله لتواصل القوى السياسية للانخراط مع البعثة الأممية.

الوسوم

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الوطن الليبية

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