«وزارة صحة الدبيبة»: سلمّنا المنطقتين الجنوبية والوسطى أصنافًا متنوعة من الإمداد الطبي

قالت وزارة صحة حكومة الوحدة المؤقتة، إن مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، شرعت في تسليم فروعها بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة، ليتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية الواقعة في نطاق المنطقتين.

أضافت في بيان: “تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الجنوبية، شحنات من الأدوية العامة والتخصصية والمستلزمات الطبية المتنوعة، فيما وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، أولى الشحنات من الإمدادات الطبية، والتي تضمنت أصنافًا من المستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية”.