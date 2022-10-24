العقوري يبحث مع القنصل اليوناني عدد من القضايا التي تهم الجانبين

العنوان – بنغازي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري القنصل العام اليوناني ستافروس فينيزيلويس عدد من القضايا التي تهم الجانبين.

واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاقتصاد وإعادة الإعمار، إضافة إلى بحث أخر مستجدات قضية المنطقة الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد العقوري أن تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري لاستقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف رئيس اللجنة أن هذا التنسيق هو ما يحرص عليه مجلس النواب، مؤكدًا أن افتتاح القنصلية في بنغازي، يشير إلى حرص اليونان على تطوير علاقتها مع ليبيا وأن تكون صديقة لكل الليبيين ، وهو محل تقدير لدى مجلس النواب.

وعبر عن تقديره لدور اليونان في إعادة افتتاح الخط الجوي بين البلدين وتطلعه لافتتاح الخط البحري، وكذلك تطلعه للقاء وزير الخارجية اليوناني في مدينة بنغازي وفقا للزيارة المقررة.

وجدد رئيس اللجنة حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية مع اليونان لما فيه صالح الشعبين والبلدين

ومن جانبه فينيزيلويس، عن سعادته باستلام مهامه كقنصل عام في مدينة بنغازي ، مؤكداً حرص اليونان على تعزيز علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات.

وأوضح القنصل العام اليوناني أنه سوف يتم مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل إجراءات السفر أمام المواطن الليبي.