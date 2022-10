ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي خفض التدفق لمدينة طرابلس تدريجيًا بناءً على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتخفيض التدفق للمدينة تدريجيًا، نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكة الداخلية لطرابلس من قبل فرق الصيانة في الشركة.

الجهاز أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن غرفة التحكم الرئيسية باشرت بالإجراءات التشغيلية لتخفيض التدفق إلى المدينة، الأمر الذي قد يترتب عليه انقطاع المياه على المدينة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إعادة التدفق المائي بعد الانتهاء من أعمال السيطرة على التسريب.

Shares

The post جهاز النهر الصناعي يعلن خفض تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية