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الإمارات: يجب سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، لانا نسيبة، أن مسألة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبقى مطلب لليبيين ويتطلب استمرار الحوار الجاد بين مختلف الأطراف للوصول إليها.

وشددت المندوبة الإماراتية على ضرورة توحيد كافة المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد والبدء بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن ومتوازن.

ورحبت نسيبة باللقاء الذي عقد بين رئيسي مجلس النواب والدولة الذي عقد في المغرب ومشيدة أيضا باستراتيجية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية.

الوسوم

#الأزمة الليبية #الإمارات #مجلس الأمن ليبيا مندوب الإمارات

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الوطن الليبية

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