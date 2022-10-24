مؤسسة النفط تبحث صعوبات تنفيذ مشروع الجيل القادم للألياف البصرية

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط الصعوبات الفنية التي أدت إلى توقف تنفيذ مشروع الجيل القادم للألياف البصرية NGN في الفترة الماضية وسبل مواصلة تنفيذه بالشكل المطلوب حتى يتم تحقيق الهدف منه.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدير عام إدارة الحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة روافد ليبيا المكلفة من الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بحضور المختصين من المؤسسة والشركات النفطية ذات العلاقة بالمشروع.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط استعراض مراحل المشروع ومناقشة الدول الزمني لتنفيذه.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن مشروع الجيل القادم للألياف البصرية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط في مجال الاتصالات الذي يهدف إلى ربط أغلب حقول حوض سرت النفطي وسيتم خلاله تقديم جميع خدمات الاتصالات والمعلوماتية.