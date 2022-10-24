بلدية بنغازي تشرع في تجهيز دراسات ورسومات فتح مسار امتداد شارع (20) من الدائري السادس

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الإثنين أنها شرعت في تجهيز الِدراسات الفنية والرُسومات الهندسية لمشروع فتح مسار امتداد شارع الوحدة العربية من الطريق الدائري السادس بحي بوعطني حتى العاشر طريق سيدي فرج.

وذكرت البلدية أن هذه الأعمال تأتي بعد أن قامت بفتح مسار ورصف امتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين” من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس ومِنهُ إلى الطريق الدائري السادس.

واشارت بلدية بنغازي إلى أنها بصدد تنفيذ جسر على تقاطع امتداد الشارع المذكور مع الطريق الدائري الخامس”طريق النهر”.

وذكرت البلدية أن هذا الجسر يهدف لتخفيف الازدحام على طريق المطار، ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.