وزارة الصحة: تسليم المنطقتين الجنوبية والوسطى إمدادات طبية متنوعة

أعلنت وزارة الصحة أن مخازن العاصمة طرابلس سلمت مخازن المنطقتين الجنوبية والوسطى شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، شرعت في تسليم فروعها بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة، ليتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية الواقعة في نطاق المنطقتين.

وتسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الجنوبية، شحنات من الأدوية العامة والتخصصية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

كما وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، أولى الشحنات من الإمدادات الطبية، والتي تضمنت أصنافًا من المستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.