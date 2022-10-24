مريحيل: على الليبيين الدارسين ببريطانيا العمل على خدمة ليبيا

التقى سفير ليبيا لدى بريطانيا صلاح مريحيل مساء السبت رفقة عدد من الدبلوماسيين في السفارة بعدد من الطلاب الليبيين الفائزين بمنحة تشيفنينق لعام 2022-2023 وكذلك عدد من الطلاب الذين تحصلوا على المنحة العام الماضي، وهي منحة لدراسة الماجستير مقدمة من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية وتستفيد منها اكثر مائة دولة وألف طالب سنويا.

وبحسب بيان السفارة، خلال اللقاء قام السفير والدبلوماسيين بتهنئة الطلاب على حصولهم على هذه المنحة من بين الآلاف من المتقدمين كما عبر عن فخره واعتزازه بكفاءة هؤلاء الطلاب الذين كان لجميعهم بصمة إيجابية خلال سنوات طويلة من العمل والتطوع والدراسة في ليبيا، كما حثهم على الاستمتاع بهذه التجربة والتعرف على الثقافات الأخرى مشددا على أهمية تمسكهم بهويتهم وثقافتهم ودينهم والاعتزاز بليبيا دائما ووضع هدف خدمة ليبيا وتغييرها للأفضل كهدف أسمى خلال مسيرتهم العلمية كما أكد أن السفارة ستكون على تواصل مستمر معهم وأنها في خدمتهم دائما كما هو الحال مع جميع أبناء الجالية الليبية، وفق قوله.