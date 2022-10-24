باتيلي يؤكد دعم جهود المصرف المركزي بشأن النزاهة والشفافية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الاثنين دعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته بشأن النزاهة والشفافية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن المبعوث الأممي رحب خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الكبير في العاصمة طرابلس بالجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية مؤكداً الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المصرف.

وقدم الكبير إحاطة موجزة عن مبادرات مصرف ليبيا المركزي في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.