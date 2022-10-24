المنقوش تشارك في منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي

العنوان – داكار

تشارك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في أعمال منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن في أفريقيا التي تستمر لمدة يومين على التوالي.

وجاءت مشاركة المنقوش في المنتدى تلبية لدعوة وزيرة الخارجية والشؤون السنغاليين في الخارج “عائشة تال صال”.

وستناقش وزيرة الخارجية في اجتماعات ثنائية عدة مواضيع أبرزها الاستفادة من جهود الوساطة السنغالية من خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ من أجل انعقاد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، وإعادة مقرها أيضاً.

وستتطرق إلى الترتيبات اللازمة حول عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الليبية السنغالية، وتشكيل غرفة تجارية مشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التبادل التجاري.

وستبحث المنقوش إلى إمكانية الاستفادة من اليد العاملة السنغالية في عدة مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على البلدين.