ليبيا – دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إلى ضرورة قيام ثورة شعبية تطيح بالواجهات الهشة وتغير الواقع المعاش.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “كنا سنلوذ بالصمت في يوم ما سمي بالتحرير لو لم تكن بلادنا محتلة والقواعد الأجنبية جاثمة على صدورنا والوطن في مهب الريح”.

وأضاف الشيباني متسائلًا: “كيف نصدق تاريخ الماضي البعيد ونحن نشهد تزوير تاريخ عشناه واكتوينا بناره وما زلنا نعيشه؟”.

Shares

The post الشيباني: من الضروري قيام ثورة شعبية تطيح بالواجهات الهشة وتغير الواقع المعاش first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية