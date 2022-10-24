“على خطى أسلافه”.. البيوضي: باتيلي يتجاوز رغبة 2.8 مليون ناخب

الوطن – رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن المبعوث الاممي لدى ليبيا، عبدالله باثيليي يعيد رسم خطوات من سبقه ويبني مسارا جديدا يتجاوز فيه رغبة 2.8 مليون ناخب في ليبيا ومئات البيانات واللقاءات وحتى التظاهر والغضب في الشارع ضد الطبقة الحاكمة في البلاد.

واستنكر البيوضي، ما يقوم به باتيلي معتبرا أنه يضرب بكل ما سبق عرض الحائط ويجلس ليستمع لذات الأطراف التي دمرت الحياة السياسية في ليبيا وفقرّت الليبيين ونهبتهم ليرسم معهم خارطة للحل، “وهذا سيزيد من أزمة الليبيين وسيتم القفز على تطلعات أبناء الأمة الليبية.