غرفة الطواريء والتنظيم: اقعيم استجاب لنداء سكان منطقة المساكن

العنوان – بنغازي

كشفت غرفة الطوارئ والتنظيم أن رئيس الغرفة وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم لبى نداء أهالي منطقة المساكن بالتدخل وحلحلة مختنقات المنطقة والنظر في المشاريع التي تتطلع لها.

وأوضحت الغرفة في بيان لها أنه بعد مناشدات أهالي منطقة المساكن و بيانهم الذي طالبوا فيه وكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة الطوارئ و التنظيم الاهتمام بالمنطقة وبكافة شوارعها وأزقتها.

وذكرت الغرفة أن الشركات المتعاقدة باشرت بحملات نظافة كاملة داخل المنطقة و شوارعها و التعاقد لإنشاء حدائق ومسطحات خضراء لأبناءها.

وأضافت غرفة الطواري أن اقعيم أعطى الإذن أيضاً للشركات في التدخل والبدء في تنظيف كامل طريق شبنه (شارع الزيت) ليكتسب حلة جديدة هو أيضاً بإزالة الأوساخ و تكدسات القمامة.

وتشهد مدينة بنغازي هذه الأيام حملات واسعة من النظافة والطلاء والصيانة لطرقات ومرافق عدة في شوارع المدينة.