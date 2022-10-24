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مندوبة الهند: لا يوجود حل عسكري أو مسلح للقضايا التي تواجه ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكدت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روشيرا كامبوج، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء الإثنين عدم وجود حل عسكري أو مسلح للقضايا التي تواجه ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى تأكيد هذه النقطة.

وأعربت كامبوج، وهي رئيسة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، عن تطلعها لتجديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بعدما كان قد جددها مجلس الأمن قبل 3 أشهر بموجب تفويض فني؛ بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول مهام البعثة.

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الوطن الليبية

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