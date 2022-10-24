خارجية الدبيبة: الوزيرة نجلاء في داكار يومين للاستفادة من اليد العاملة السنغالية

تلبية لدعوة وزيرة الخارجية والشؤون السنغاليين في الخارج “عائشة تال صال”؛ لحضور فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن في أفريقيا، وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها صباح اليوم إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في أعمال المنتدى التي تستمر لمدة يومين على التوالي.

وافتتح الجلسة الأولى التي بعنوان “التمكين الاستراتيجي للقارة الأفريقية في المجال الأمني” الرئيس السنغالي “ماكي سال” ووزيرة الخارجية “عائشة صال”بحضور وزراء خارجية ودفاع وممثلي دول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان و تركيا.

هذا وستناقش نجلاء المنقوش في اجتماعات ثنائية عدة مواضيع أبرزها الاستفادة من جهود الوساطة السنغالية من خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ من أجل انعقاد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، وإعادة مقرها أيضاً؛ بالإضافة إلى الترتيبات اللازمة حول عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الليبية السنغالية، وتشكيل غرفة تجارية مشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من اليد العاملة السنغالية في عدة مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على البلدين.