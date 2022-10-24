مندوب الصين: الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية

الوطن / رصد

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تمثل قناة الوساطة الأساسية في العملية السياسية الليبية، مجددا ترحيب بكين بتعيين الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، وتوليه مهام وظيفته.

واعتبر المندوب الصيني في كلمته أمام مجلس الأمن، الإثنين، أن تعيين باتيلي يمكن أن يساعد البعثة الأممية على أن تعود لمهامها بشكل كامل بما يعزز جهود الأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة في الوساطة بين الأطراف الليبية.

وشدد المندوب الصيني على ضرورة أن يلتزم المجتع الدولي بشكل كامل بعملية سياسية تحت قيادة ليبية، وأن يحترم سيادة ليببا وسلامة أقاليمها، وأن يمتنع عن فرض حلول من الخارج.

وأضاف أن الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، معربًا عن القلق إزاء الجمود التام وعدم إحراز أي تقدم حتى الآن في العملية السياسية في ليبيا طبقًا للإحاطة التي قدمها باتيلي، معلنًا ترحيبه بإعلان مجلسي النواب والدولة استعدادهما لاستئناف الحوار بأسرع ما يمكن.