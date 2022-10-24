مركز الاستشعار: أعين الليبيين مهددة بالتلف غداً فاحذروا الكسوف

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن سماء ليبيا ستشهد يوم الغد الثلاثاء 25اكتوبر 2022 م ظاهرة كسوف الشمس الجزئي.

وحسب الدرسات والحسابات الدقيقة ستكون بداية الكسوف الجزئي 11:52 صباحاً وتصل أقصى ذروة الكسوف الجزئي الساعة 12:34 منتصف النهار وتبدأ في الانحدار لنصل الي نهاية الكسوف الجزئي الساعة 1:17 ظهراً.

وأطلق المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تحذير وملاحظة هامة حول أهمية تجنب النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، حيث يمكن أن تتعرض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب في تلف العين.