قنصلية متنقلة لمغاربة ليبيا بطرابلس

تنظم القنصلية المغربية بتونس، ابتداء غد الثلاثاء، قنصلية متنقلة إلى مدينة طرابلس، لفائدة المغاربة المقيمين بدولة ليبيا، بفندق بلو ( المهاري) سابقا وستمتد إلى نهاية شهر الجاري،وفي هذا الإطار حذرت القنصلية افراد الجالية من التعامل مع السماسرة ، مشيرة الى أن هناك من استغل الإعلان عن الحدث الهام بالنسبة للجالية المغربية وبدأ في عرض خدماته ونشر معلومات خاطئة حول هذا الموضوع.

وستعمل هذه القنصلية المتنقلة على تقديم الخدمات القنصلية من قبيل استلام جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور وتسليم بطاقات التعريف الوطنية المنجزة، وكذا تقديم طلبات استخراج بطاقات التعريف الوطنية، واستلام طلبات تسجيل الولادات والوفيات مع استخراج شواهد عرفية قصد الزواج وكذا تسليم الدفاتر العائلية.

و استحسنت الجالية المغربية تنظيم القنصلية المتنقلة، مطالبين بقنصليات متنقلة في مدن ليبية أخرىوإعادة فتح السفارة المغربية في ليبيا المغلقة لمدة ثماني سنوات ، حيث بات عدد منهم مهددين بفقدان وظائفهم، ومحرومين من السفر وإعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية، لتعذر تجديد وثائقهم الثبوتية لغياب تمثيلية دبلوماسية للبلاد.