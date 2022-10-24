كسوف جزئي للشمس ووزارة التعليم تلغي فترة الاستراحة بالمدارس

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ألغت وزارة التربية والتعليم فترة الاستراحة بالمدارس ليوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب “الكسوف الجزئي للشمس”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، أصدر تعليماته العاجلة لمراقبي التربية والتعليم بإلغاء فترة الاستراحة ليوم غد الثلاثاء، بسبب الكسوف الجزئي للشمس.

وأضافت أن تعليماته “تأتي حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب من خطر النظر المباشر لأشعة الشمس”.

وتشهد ليبيا يوم غدٍ الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس، حيث قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الكسوف الشمس غدًا سيكون آخر كسوف يشاهده سكان ليبيا حتى 12 أغسطس 2026.

وذكر، أن نسبة مشاهدة الكسوف في ليبيا سيكون بين 19 بالمئة في مدينة أمساعد وبمقدار 12 بالمئة تقريبا من قرص الشمس في مدينة بنغازي إلى 5 بالمئة في مدينة طرابلس وبنسب بسيطة جدا في الجنوب الغربي.

وأوضح، أن بداية الكسوف الجزئي على ليبيا ستبدأ عند الساعة 11:25 صباحًا وستكون أقصى ذروة له عند الساعة 12:34 منتصف النهار، فيما ستكون نهايته عند الساعة 13:17 ظهرا.

وحذّر المركز، من رؤية كسوف الشمس بالنظارة الشمسية أو النقال أو الكاميرات بدون استخدام الفلاتر الخاصة.