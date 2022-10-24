انخفاض عدد النازحين الليبيّين داخلياً بنسبة 55%

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كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، انخفاض عدد النازحين الليبيين داخل الأراضي الليبية بنسبة 55% منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل عامين.

وقال التقرير إن عدد العائلات النازحة حاليا يبلغ قرابة 30 ألف عائلة، وأن الجولة 42 من تتبع تنقل النازحين في سجّلت انخفاضا بين مايو ويونيو 2022؛ حيث جرى تحديد 143 ألفا و419 نازحًا بواقع 29 ألفًا و194 عائلة بحلول يونيو 2022 مقارنة بـ 159 ألفًا و996 نازحًا في الجولة السابقة.

وعزت المنظمة الدولية للهجرة هذا التراجع في أعداد النازحين، إلى تحسن الأوضاع الأمنية عقب إعلان وقف النزاع المسلح، حيث أعلنت 56 بلدية عن عودة 688 ألفا و121 نازحًا سابقًا إلى مناطقهم الأصلية.