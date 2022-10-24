مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والدبيبة مخالفة لقانون البحار

قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية غير مطابقة لقانون البحار.

وأضاف مندوب فرنسا، في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إن الأولوية في ليبيا تتمثل في خطة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأكد مندوب فرنسا، أن توحيد القوات المسلحة الليبية هو المسار المتين للتسوية في ليبيا.

وتابع مندوب فرنسا:” سنواصل دعم التواصل بين عسكريي الشرق والغرب،” ومن الضروري وضع حد لتوزيع الأموال في ليبيا خاصة أنها تذهب إلى المليشيات مما يزيد من توتر الأوضاع في البلاد”.

وشد مندوب فرنسا، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية لتقديم خدماتها لجميع الليبيين.